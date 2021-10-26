Кто получит льготный кредит по программе ФОТ 3.0 под 3 %

С ноября по декабрь 2021 года для компаний МСП и СОНКО в 30 российских банках будет возобновлена выдача льготных кредитов по ставке 3 % годовых. В Сбере уже сейчас начали принимать заявки.

Кредиты по льготной ставке будут выдаваться заемщикам, которые участвовали в программе ФОТ 2.0, и субъектам МСП, созданным с 1 июля 2020 года.

Кредиты размером до 300 млн рублей с государственными гарантиями будут выдаваться сроком до 18 месяцев. При этом в течение первых 6 месяцев бизнес будет освобожден от уплаты кредита и процентов по нему, а в течение последующих 12 месяцев сможет возвращать кредит и проценты равными долями.

Минэкономразвития опубликовало перечень отраслей, которые могут претендовать на льготные кредиты.

Сбербанк уже начала прием заявок по новой программе.

«В Сбере есть все необходимые инструменты для оперативного запуска этого механизма, поэтому мы уже принимаем заявки, чтобы к дате официального старта выдач начать предоставление финансирования бизнесу», — прокомментировал заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.

Напомним, программа кредитования бизнеса ФОТ 3.0 была введена постановлением Правительства № 279 от 27.02.2021.