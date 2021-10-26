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Кто получит льготный кредит по программе ФОТ 3.0 под 3 %

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Рубрика Кредиты
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С ноября по декабрь 2021 года для компаний МСП и СОНКО в 30 российских банках будет возобновлена выдача льготных кредитов по ставке 3 % годовых. В Сбере уже сейчас начали принимать заявки.

Кредиты по льготной ставке будут выдаваться заемщикам, которые участвовали в программе ФОТ 2.0, и субъектам МСП, созданным с 1 июля 2020 года.

Кредиты размером до 300 млн рублей с государственными гарантиями будут выдаваться сроком до 18 месяцев. При этом в течение первых 6 месяцев бизнес будет освобожден от уплаты кредита и процентов по нему, а в течение последующих 12 месяцев сможет возвращать кредит и проценты равными долями.

Минэкономразвития опубликовало перечень отраслей, которые могут претендовать на льготные кредиты.

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Сбербанк уже начала прием заявок по новой программе.

«В Сбере есть все необходимые инструменты для оперативного запуска этого механизма, поэтому мы уже принимаем заявки, чтобы к дате официального старта выдач начать предоставление финансирования бизнесу», — прокомментировал заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.

Напомним, программа кредитования бизнеса ФОТ 3.0 была введена постановлением Правительства № 279 от 27.02.2021.

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