📅 Какие регионы решили начать нерабочие дни раньше 30 октября

Список регионов, которые решили начать нерабочие дни раньше 30 октября. Мы будем его постоянно обновлять.
Нерабочие дни по стране Путин объявил с 30 октября по 7 ноября, но с оговоркой, что в отдельных регионах могут их начать раньше, а после 7 ноября продлить.
Вот список:
- Москва (28 октября — 7 ноября)
- Московская область (28 октября — 7 ноября)
- Воронежская область (25 октября — 7 ноября)
- Курская область (25 октября — 7 ноября)
- Калининградская область (28 октября — 7 ноября)
- Нижегородская область (25 октября — 7 ноября)
- Новгородская область (25 октября — 7 ноября)
- Пермский край (25 октября — 7 ноября)
- Самарская область (25 октября — 7 ноября)
- Саратовская область (27 октября — 7 ноября)
- Северная Осетия (25 октября — 7 ноября)
- Смоленская область (28 октября — 7 ноября)
- Чувашская республика — с 26 октября в Алатырском, Аликовском, Вурнарском, Красноармейском, Мариинско-Посадском, Шумерлинском и Яльчикском районах, а также в Алатыре и Шумерле, в остальных — с 30 октября по 7 ноября.
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