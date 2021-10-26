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📅 Какие регионы решили начать нерабочие дни раньше 30 октября

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Рубрика Экономика России
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Список регионов, которые решили начать нерабочие дни раньше 30 октября. Мы будем его постоянно обновлять.

Нерабочие дни по стране Путин объявил с 30 октября по 7 ноября, но с оговоркой, что в отдельных регионах могут их начать раньше, а после 7 ноября продлить.

Вот список:

  • Москва (28 октября — 7 ноября)
  • Московская область (28 октября — 7 ноября)
  • Воронежская область (25 октября — 7 ноября)
  • Курская область (25 октября — 7 ноября)
  • Калининградская область (28 октября — 7 ноября)
  • Нижегородская область (25 октября — 7 ноября)
  • Новгородская область (25 октября — 7 ноября)
  • Пермский край (25 октября — 7 ноября)
  • Самарская область (25 октября — 7 ноября)
  • Саратовская область (27 октября — 7 ноября)
  • Северная Осетия (25 октября — 7 ноября)
  • Смоленская область (28 октября — 7 ноября)
  • Чувашская республика — с 26 октября в Алатырском, Аликовском, Вурнарском, Красноармейском, Мариинско-Посадском, Шумерлинском и Яльчикском районах, а также в Алатыре и Шумерле, в остальных — с 30 октября по 7 ноября. 
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