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👩‍👦‍👦 Маткапитал разрешат тратить на детские товары?

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Рубрика Общество. Люди. События
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Тратить материнский капитал на покупку детских товаров надо разрешить одиноким родителям, считают в Госдуме.

С таким предложением выступил депутат Госдумы Евгений Федоров. Предложение было направлено на имя министра труда Антона Котякова:

«Прошу вас оценить целесообразность расширить возможность использования материнского капитала для одной из наиболее уязвимых категорий с детьми — одиноких родителей, позволить им использовать средства материнского капитала для приобретения детских товаров».

Депутат уточняет, что доходы одиноких родителей меньше, чем в полных семьях. И деньги могут пригодиться не только для покупки жилья или оплаты образования, но и для покупки детских товаров.

А вот поступить в ВУЗ можно и при достаточном образовании и при хороших оценках.

Следить за тем, как расходуют маткапитал одинокие родители, можно по чекам. То есть так же, как и за расходами опекунов, которые должны ежегодно сдавать чеки на потраченные деньги.

Материал по «RT».

С 2022 года маткапитал будет индексироваться по-новому: по реальной инфляции.

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