Перейти с электронной на бумажную трудовую нельзя ни при каких условиях

Если сотрудник написал заявление на переход с бумажной трудовой на ЭТК, то обратно вернуть бумажную версию нельзя.
Суть вопроса: в 2020 году работодатель настоял на том, чтобы все сотрудники перешли на электронную трудовую, угрожая увольнением. Может ли работник после сокращения или увольнения от этого работодателя вернуть обратно бумажную версию документа?
Роструд ответил, что законодательство не разрешает отменить ранее сделанный выбор и перейти обратно на бумажную. С причинами написания заявления ведомство даже не стало разбираться.
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