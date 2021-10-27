🚗 Куда платить транспортный налог при переезде из одного региона в другой?

При переезде ИП или компании в другой регион транспортный налог нужно платить по новым реквизитам со следующего месяца после изменения местоположения.

Разъяснения даны в письме ФНС от 20.10.2021 № БС-4-21/14849@.

При перерегистрации автомобиля из-за смены местонахождения предпринимателя или компании налог надо платить в бюджет другого региона с 1 числа месяца, следующего за месяцем перерегистрации.

Такое правило должны применять все инспекции при расчете транспортного налога.

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