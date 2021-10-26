Налоговые вычеты на лечение и обучение можно получить и с дохода от продажи квартиры. Но только при условии, что вычеты будут получены в году оплаты. За прошлые периоды — нельзя.
Вопрос задали в «Клерк.Консультациях»:
«Здравствуйте, узнала, что при доходе от продажи недвижимости можно воспользоваться вычетами на обучение и лечение. Например, если продается унаследованная квартира менее 3-х лет владения, можно ли воспользоваться вычетами на лечение и обучение?
И еще сразу вопрос просится. Например, продается унаследованная квартира, делается вычет 1000000 руб. Можно ли вместе с этим вычетом в одной декларации сделать вычеты на обучение и лечение? Человек не работает, других доходов в декларации нет».
Ответила эксперт Надежда Камышева:
«Добрый день. Согласно пункту 3 статьи 210 НК. К основной налоговой базе относятся любые доходы, облагаемые по ставкам, указанным в пункте 1 статьи 224, кроме тех, которые указаны в пп.1-8 пункта 2.1 статьи 210.
Т.е. доход от продажи недвижимости относится к основной налоговой базе. Соответственно, его можно уменьшить на социальные, стандартные и имущественные вычеты, если есть документы на них.
И все виды вычетов можно заявить в одной декларации.
Т.е. если квартира продана в 2021 году, то нельзя взять расходы предыдущих лет в социальный вычет».
Хотите также получать профессиональные консультации в любое время и в любом количестве? Новый сервис доступен для подписчиков «Премиума».
Вам надо по-другому работать с наличкой. Кого прижмут налоговики и банки? Забирайте запись, пожалуй, лучшего вебинара «Клерка»: «Как будут контролировать наличку по 115-ФЗ».
Только до завтра можно забрать запись со скидкой 20%. Программу вебинара смотрите здесь