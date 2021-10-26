Налоговые вычеты на лечение и обучение можно получить и с дохода от продажи квартиры. Но только при условии, что вычеты будут получены в году оплаты. За прошлые периоды — нельзя.

Вопрос задали в «Клерк.Консультациях»:

«Здравствуйте, узнала, что при доходе от продажи недвижимости можно воспользоваться вычетами на обучение и лечение. Например, если продается унаследованная квартира менее 3-х лет владения, можно ли воспользоваться вычетами на лечение и обучение?

И еще сразу вопрос просится. Например, продается унаследованная квартира, делается вычет 1000000 руб. Можно ли вместе с этим вычетом в одной декларации сделать вычеты на обучение и лечение? Человек не работает, других доходов в декларации нет».

Ответила эксперт Надежда Камышева:

«Добрый день. Согласно пункту 3 статьи 210 НК. К основной налоговой базе относятся любые доходы, облагаемые по ставкам, указанным в пункте 1 статьи 224, кроме тех, которые указаны в пп.1-8 пункта 2.1 статьи 210.

Т.е. доход от продажи недвижимости относится к основной налоговой базе. Соответственно, его можно уменьшить на социальные, стандартные и имущественные вычеты, если есть документы на них.

И все виды вычетов можно заявить в одной декларации.

Только надо помнить, что социальные вычеты даются только в году оплаты обучения или лечения и на другой год не переносятся.

Т.е. если квартира продана в 2021 году, то нельзя взять расходы предыдущих лет в социальный вычет».

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