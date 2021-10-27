Если начали использовать ОС для необлагаемой деятельности, надо восстановить НДС

Принятый ранее к вычету НДС по основным средствам придется вернуть назад (восстановить). Но не весь. Как высчитать этот кусок НДС, подлежащий восстановлению, рассказал Минфин.

Разъяснения даны в письме № 03-07-11/82455 от 12.10.2021.

Обязанность восстановить НДС по ОС, используемым в безндсной деятельности, прописана в пп.2 п.3 статьи 170 НК.

Там же сказано, что восстанавливать надо сумму налога в пропорции от остаточной стоимости (без учета переоценки). Важно, что восстанавливать НДС надо сразу же, как только ОС начало использоваться для необлагаемых операций (в этом же квартале).

Не надо выжидать несколько налоговых периодов прежде чем доначислить часть ранее принятого к вычету налога.

Более того, амортизация за квартал, в котором ОС начали использовать в необлагаемых операциях, не учитывается для формулы расчета НДС, подлежащего восстановлению.

То есть остаточная стоимость определяется на дату, когда возникли причины восстанавливать НДС.