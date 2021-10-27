💇 Парикмахерские и стоматологии тоже смогут взять льготные кредиты

Льготные кредиты по программе ФОТ 3.0 смогут взять компании еще шести сфер деятельности, включая стоматологии и парикмахерские, сказал первый вице-премьер Андрей Белоусов.
«Мы искренне исходим из того, что все ограничения продлятся до 7 ноября. Впрочем, даже при таком сценарии правительство решило расширить уже существующие меры поддержки», — сказал Белоусов.
Льготные кредиты для бизнеса смогут взять:Кроме этого, взять льготный кредит по программе ФОТ.3.0 смогут и крупные компании общепита или культуры.
- образовательные компании (ОКВЭД 85.41);
- парикмахерские (ОКВЭД 96.02);
- организации, оказывающие услуги по ремонту компьютеров и другой личной или бытовой техники (ОКВЭД 95);
- стоматологии (ОКВЭД 86.23);
- компании, оказывающие услуги по уходу за детьми (ОКВЭД 88.91);
- химчистки (ОКВЭД 96.01).
Расширение перечня отраслей для льготного кредитования обойдется бюджету в 20 млрд рублей сверх ожидаемой суммы.
Материал по «Известиям».
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