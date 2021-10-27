💇 Парикмахерские и стоматологии тоже смогут взять льготные кредиты

Льготные кредиты по программе ФОТ 3.0 смогут взять компании еще шести сфер деятельности, включая стоматологии и парикмахерские, сказал первый вице-премьер Андрей Белоусов.

А вы можете получить льготный кредит по программе ФОТ 3.0? Список отраслей, кто может подать на кредит по ставке 3% — тут.

Про решение властей расширить список отраслей рассказали на встрече с представителями МСП:

«Мы искренне исходим из того, что все ограничения продлятся до 7 ноября. Впрочем, даже при таком сценарии правительство решило расширить уже существующие меры поддержки», — сказал Белоусов.

Льготные кредиты для бизнеса смогут взять: образовательные компании (ОКВЭД 85.41); парикмахерские (ОКВЭД 96.02); организации, оказывающие услуги по ремонту компьютеров и другой личной или бытовой техники (ОКВЭД 95); стоматологии (ОКВЭД 86.23); компании, оказывающие услуги по уходу за детьми (ОКВЭД 88.91); химчистки (ОКВЭД 96.01).

Кроме этого, взять льготный кредит по программе ФОТ.3.0 смогут и

Расширение перечня отраслей для льготного кредитования обойдется бюджету в 20 млрд рублей сверх ожидаемой суммы.

Материал по «Известиям».

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