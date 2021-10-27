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💇 Парикмахерские и стоматологии тоже смогут взять льготные кредиты

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Рубрика Кредиты
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Льготные кредиты по программе ФОТ 3.0 смогут взять компании еще шести сфер деятельности, включая стоматологии и парикмахерские, сказал первый вице-премьер Андрей Белоусов.

А вы можете получить льготный кредит по программе ФОТ 3.0? Список отраслей, кто может подать на кредит по ставке 3% — тут.
Про решение властей расширить список отраслей рассказали на встрече с представителями МСП:

«Мы искренне исходим из того, что все ограничения продлятся до 7 ноября. Впрочем, даже при таком сценарии правительство решило расширить уже существующие меры поддержки», — сказал Белоусов.

Льготные кредиты для бизнеса смогут взять:

  1. образовательные компании (ОКВЭД 85.41);
  2. парикмахерские (ОКВЭД 96.02);
  3. организации, оказывающие услуги по ремонту компьютеров и другой личной или бытовой техники (ОКВЭД 95);
  4. стоматологии (ОКВЭД 86.23);
  5. компании, оказывающие услуги по уходу за детьми (ОКВЭД 88.91);
  6. химчистки (ОКВЭД 96.01).
Кроме этого, взять льготный кредит по программе ФОТ.3.0 смогут и крупные компании общепита или культуры.

Расширение перечня отраслей для льготного кредитования обойдется бюджету в 20 млрд рублей сверх ожидаемой суммы.

Материал по «Известиям».

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