💉 Бизнес призывает ввести тотальную вакцинацию

Тотальная вакцинация поможет бороться с ковидом. А работодателям надо дать больше возможностей в отношении непривитых сотрудников, считают в «Деловой России».

Об этом сказал президент крупнейшего объединения предпринимателей Павел Титов:

«Мы поддерживаем инициативу, что бороться с коронавирусной инфекцией можно только посредством тотальной вакцинации.

Конечно, хотелось бы придерживаться демократичного законного метода привития, но считаем, что работодателям в пострадавших отраслях нужно больше рычагов, чтобы не допускать до определенных ролей в своих компаниях людей, у которых нет прививок».

Титов уточнил, что бизнес уже предлагал ввести обязательную вакцинацию людей против ковида. И «Деловая Россия» эту идею поддерживает полностью.

Так как без тотальной вакцинации сильно пострадает бизнес:

«Мы сейчас находимся в постоянной коммуникации с предпринимателями из сфер ритейла, общепита и гостиничного бизнеса, и тезис, который постоянно звучит, — это то, что вакцинация — да, единственное работающее решение, но она не должна падать на плечи предпринимателя», — рассказал Титов.

Материал по «РИА Новости».