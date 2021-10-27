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💉 Бизнес призывает ввести тотальную вакцинацию

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Рубрика Общество. Люди. События
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Тотальная вакцинация поможет бороться с ковидом. А работодателям надо дать больше возможностей в отношении непривитых сотрудников, считают в «Деловой России».

Об этом сказал президент крупнейшего объединения предпринимателей Павел Титов:

«Мы поддерживаем инициативу, что бороться с коронавирусной инфекцией можно только посредством тотальной вакцинации.

Конечно, хотелось бы придерживаться демократичного законного метода привития, но считаем, что работодателям в пострадавших отраслях нужно больше рычагов, чтобы не допускать до определенных ролей в своих компаниях людей, у которых нет прививок».

Титов уточнил, что бизнес уже предлагал ввести обязательную вакцинацию людей против ковида. И «Деловая Россия» эту идею поддерживает полностью.

Так как без тотальной вакцинации сильно пострадает бизнес:

«Мы сейчас находимся в постоянной коммуникации с предпринимателями из сфер ритейла, общепита и гостиничного бизнеса, и тезис, который постоянно звучит, — это то, что вакцинация — да, единственное работающее решение, но она не должна падать на плечи предпринимателя», — рассказал Титов.

Материал по «РИА Новости».

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