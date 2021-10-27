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С поддельным QR-кодом в общепит не пустят

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Рубрика Общество. Люди. События
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Пройти в ресторан или на концерт по поддельному QR-коду не получится. Госуслуги при сканировании кода выдадут ошибку, обещают в Минцифры.

Об этом сказал замглавы Минцифры РФ Олег Качанов:

«Для проверки QR-кодов также реализован доверенный механизм на портале госуслуг через инструмент „Сканер“ мобильного приложения „Госуслуги Стопкоронавирус“. При сканировании сертификатов, выпущенных мошенниками, откроется отдельная страница на портале госуслуг и будет выдаваться ошибка».

Цитата по «ТАСС».

Информация о QR-кодах вакцинированных будет браться из реестра Минздрава, а о кодах по отрицательным ПЦР-тестам — от Роспотребнадзора.

В Думе предложили выдавать QR-коды людям с антителами.

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