С поддельным QR-кодом в общепит не пустят

Пройти в ресторан или на концерт по поддельному QR-коду не получится. Госуслуги при сканировании кода выдадут ошибку, обещают в Минцифры.

Об этом сказал замглавы Минцифры РФ Олег Качанов:

«Для проверки QR-кодов также реализован доверенный механизм на портале госуслуг через инструмент „Сканер“ мобильного приложения „Госуслуги Стопкоронавирус“. При сканировании сертификатов, выпущенных мошенниками, откроется отдельная страница на портале госуслуг и будет выдаваться ошибка».

Цитата по «ТАСС».

Информация о QR-кодах вакцинированных будет браться из реестра Минздрава, а о кодах по отрицательным ПЦР-тестам — от Роспотребнадзора.