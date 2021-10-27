В столице в компанию ищут бухгалтера, а точнее помощника главбуха, на первичку на 40-50 тыс. рублей. Бухгалтеры говорят, что это нормальная зарплата для новичка или пенсионера. Найдется легко.
Наша подписчица засомневалась, что кто-то пойдет работать бухгалтером на первичку за 50 тыс. рублей:
«Подскажите, нужна помощница ГБ на первичку. Руководство предложило поискать среди выпускников старших курсов, как бы з/п не высокая (40 на срок, потом - 50 чистыми), но как бы и опыт набирай. Но меня эта затея не очень радует. У кого был такой опыт? А может прямо в институт какой-то обратиться или в центр занятости? Москва».
Кто-то посоветовал поискать прямо в группе, где и задали вопрос. Причем с этим советом многие согласились.
Другие сказали, что так и делали:
«У меня часто работали вообще стажёры, а выпускников брала всегда, потому что бюджет был таков. Есть толковые ребята. Главное, чтобы легко обучаемы были и не ленивые».
А один подписчик сказал, что не советует так делать:
Были и те, кто посоветовал взять пенсионера:
«Я бы, наоборот, взяла пенсионерку или предпенсионерку, старой школы».
А кто-то вообще удивился, что с зарплатой в 50 тыс. рублей возникнет проблема с поиском работников:
Друзья-бухгалтеры, как вы считаете, помощника главбуха на первичку с зарплатой в 50 тыс. рублей в месяц в Москве будет проблематично найти или нет?
Вам надо по-другому работать с наличкой. Кого прижмут налоговики и банки? Забирайте запись, пожалуй, лучшего вебинара «Клерка»: «Как будут контролировать наличку по 115-ФЗ».
Только до завтра можно забрать запись со скидкой 60%. Программу вебинара смотрите здесь