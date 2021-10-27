В столице в компанию ищут бухгалтера, а точнее помощника главбуха, на первичку на 40-50 тыс. рублей. Бухгалтеры говорят, что это нормальная зарплата для новичка или пенсионера. Найдется легко.

Наша подписчица засомневалась, что кто-то пойдет работать бухгалтером на первичку за 50 тыс. рублей:

«Подскажите, нужна помощница ГБ на первичку. Руководство предложило поискать среди выпускников старших курсов, как бы з/п не высокая (40 на срок, потом - 50 чистыми), но как бы и опыт набирай. Но меня эта затея не очень радует. У кого был такой опыт? А может прямо в институт какой-то обратиться или в центр занятости? Москва».

Кто-то посоветовал поискать прямо в группе, где и задали вопрос. Причем с этим советом многие согласились.

Другие сказали, что так и делали:

«У меня часто работали вообще стажёры, а выпускников брала всегда, потому что бюджет был таков. Есть толковые ребята. Главное, чтобы легко обучаемы были и не ленивые».

А один подписчик сказал, что не советует так делать:

«У меня был отрицательный опыт и со студентами, и с выпускниками. С дипломом девочка: развлекаться приходила в офис, заклеивала камеру ноутбука и зависала в ВК. Коллеги сказали: жалко тратить впустую наше время, добавьте лучше денег нам, мы сами набьем всю первичку».

Были и те, кто посоветовал взять пенсионера:

«Я бы, наоборот, взяла пенсионерку или предпенсионерку, старой школы».

А кто-то вообще удивился, что с зарплатой в 50 тыс. рублей возникнет проблема с поиском работников:

«50 тыс. чистыми, да ещё и без знаний - это очень приличная зарплата!».

Друзья-бухгалтеры, как вы считаете, помощника главбуха на первичку с зарплатой в 50 тыс. рублей в месяц в Москве будет проблематично найти или нет?