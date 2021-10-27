Бизнесу будут реже приостанавливать деятельность за нарушения

Из КоАП планируют убрать наказание в виде приостановки деятельности, рассказал Денис Новак.
Об этом сказал уполномоченный по правам потребителей финансовых услуг на форуме РСПП:
«Мы исключили из перечня видов административных наказаний такой вид наказания как административное приостановление деятельности».
Но приостановка деятельность все же будет применяться к компаниям. Например, если компания не выполнит предписание по устранению нарушений, то деятельность смогут временно приостановить.
Цитата по «ТАСС».
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