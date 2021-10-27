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Бизнесу будут реже приостанавливать деятельность за нарушения

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Рубрика КоАП РФ
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Из КоАП планируют убрать наказание в виде приостановки деятельности, рассказал Денис Новак.

Об этом сказал уполномоченный по правам потребителей финансовых услуг на форуме РСПП:

«Мы исключили из перечня видов административных наказаний такой вид наказания как административное приостановление деятельности».

Но приостановка деятельность все же будет применяться к компаниям. Например, если компания не выполнит предписание по устранению нарушений, то деятельность смогут временно приостановить.

А вот одновременно выписывать штраф и приостанавливать деятельность за нарушения не получится. Если деятельность компании временно приостановят за не устраненное вовремя нарушение, но позже все последствия будут исправлены, то приостановка будет отменена. И штрафовать уже будет нельзя.

Цитата по «ТАСС».

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