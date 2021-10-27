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Не забудьте сдать декларацию по налогу на прибыль с авансами на 1 квартал 2022 года

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Рубрика Декларация по налогу на прибыль
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Завтра, 28 октября — последний день сдачи декларации по налогу на прибыль за 9 месяцев 2021 года.

Времени осталось немного, поторопитесь.

Срок сдачи декларации по налогу на прибыль не переносится, даже если в вашем регионе уже введены нерабочие дни.

Сдать отчет надо до 28 октября включительно.

Особенность декларации за 9 месяцев в том, что в ней начисляются ежемесячные авансовые платежи как на 4 квартал, так и на 1 квартал следующего года.

Напомним, начислять ежемесячные платежи надо, если доход компании за четыре квартала превышает 60 млн рублей (по 15 млн рублей в среднем за квартал).

Проверьте выручку (без учета НДС) с 01.10.2020 по 30.09.2021. Если она меньше 60 млн рублей, то заполнять раздел 1.2 и платить ежемесячные авансовые взносы не придется.

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