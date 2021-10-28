Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

В каких странах российский налоговый документ примут без апостиля

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Налоги, взносы, пошлины
Версия для печати

Чтобы в чужой стране посчитали действительными ваши российские документы, на них должен быть апостиль. Смотрите в таблице список стран, где примут наши налоговые документы без апостиля.

Что такое апостиль, где и как его поставить в России — читайте тут.
В частности, проставление апостиля может потребоваться на документе, подтверждающем налоговое резидентство РФ.

Кстати, на сайте ФНС есть сервис, где можно заказать документ о резидентстве.
Однако у России со многими странами заключены международные договоры в области налогообложения, которые позволяют принимать документы о статусе налогового резидента, без проставления апостиля.

В письме Минфина № 03-08-05/82799 от 13.10.2021 приводится список этих стран.

Государство

 Реквизиты международного договора

Латвия

 Соглашение от 12.10.2010 «Об избежании двойного налогообложения и о предотвращении уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы и капитал» и Протокол к нему от 20.12.2010

 

Швейцария

 

 Соглашение от 15.11.1995 «Об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал» и Протокол к нему от 24.09.2011

Люксембург

 

 Соглашение от 28.06.1993 «Об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество» и Протокол к нему от 21.11.2011

Мальта

 Конвенция от 24.04.2013 «Об избежании двойного налогообложения и о предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы» и Протокол к ней от 24.04.2013

Казахстан

 Конвенция от 18.10.1996 «Об устранении двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов на доход и капитал» и Соглашение от 15.03.2016

Китай

 Соглашение от 13.10.2014 «Об избежании двойного налогообложения и о предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы» и Протоколы к нему от 13.10.2014 и от 08.05.2015

Гонконг

 Соглашение от 18.01.2016 «Об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы» и Протокол к нему от 18.01.2016

ОАЭ

 Соглашение от 07.12.2011 «О налогообложении дохода от инвестиций договаривающихся государств и их финансовых и инвестиционных учреждений»

Сингапур

 

 Соглашение от 09.09.2002 «Об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы» и Протокол к нему от 17.11.2015

Швеция

 

 Конвенция об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал от 15.06.1993 (в редакции Протокола от 24.05.2018)

Австрия

 

 Конвенция об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал от 13.04.2000 (в редакции Протокола от 05.06.2018)

Эквадор

 

 Конвенция об избежании двойного налогообложения и о предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы от 14.11.2016;

Япония

 Конвенция об устранении двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и о предотвращении избежания и уклонения от уплаты налогов от 07.09.2017

Бельгия

 

 Конвенция об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал от 19.05.2015

В последнее время в налоговые соглашения с другими странами стали включать нормы по отмене апостилирования, что говорит о сложившейся международной налоговой практике и обычаях, заявляет Минфин.  Это позволяют принимать документы, подтверждающие статус налогового резидента иностранного государства, без проставления апостиля.

Вам надо по-другому работать с наличкой. Кого прижмут налоговики и банки? Забирайте запись, пожалуй, лучшего вебинара «Клерка»: «Как будут контролировать наличку по 115-ФЗ». 

Только до завтра можно забрать запись со скидкой 60%. Программу вебинара смотрите здесь

Подборка полезных мероприятий

Разместить