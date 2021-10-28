В каких странах российский налоговый документ примут без апостиля

Чтобы в чужой стране посчитали действительными ваши российские документы, на них должен быть апостиль. Смотрите в таблице список стран, где примут наши налоговые документы без апостиля.

Что такое апостиль, где и как его поставить в России — читайте тут

В частности, проставление апостиля может потребоваться на документе,

Кстати, на сайте ФНС есть сервис , где можно заказать документ о резидентстве.

Однако у России со многими странами заключены международные договоры в области налогообложения, которые позволяют принимать документы о статусе налогового резидента, без проставления апостиля.

В письме Минфина № 03-08-05/82799 от 13.10.2021 приводится список этих стран.

Государство Реквизиты международного договора Латвия Соглашение от 12.10.2010 «Об избежании двойного налогообложения и о предотвращении уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы и капитал» и Протокол к нему от 20.12.2010 Швейцария Соглашение от 15.11.1995 «Об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал» и Протокол к нему от 24.09.2011 Люксембург Соглашение от 28.06.1993 «Об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество» и Протокол к нему от 21.11.2011 Мальта Конвенция от 24.04.2013 «Об избежании двойного налогообложения и о предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы» и Протокол к ней от 24.04.2013 Казахстан Конвенция от 18.10.1996 «Об устранении двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов на доход и капитал» и Соглашение от 15.03.2016 Китай Соглашение от 13.10.2014 «Об избежании двойного налогообложения и о предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы» и Протоколы к нему от 13.10.2014 и от 08.05.2015 Гонконг Соглашение от 18.01.2016 «Об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы» и Протокол к нему от 18.01.2016 ОАЭ Соглашение от 07.12.2011 «О налогообложении дохода от инвестиций договаривающихся государств и их финансовых и инвестиционных учреждений» Сингапур Соглашение от 09.09.2002 «Об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы» и Протокол к нему от 17.11.2015 Швеция Конвенция об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал от 15.06.1993 (в редакции Протокола от 24.05.2018) Австрия Конвенция об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал от 13.04.2000 (в редакции Протокола от 05.06.2018) Эквадор Конвенция об избежании двойного налогообложения и о предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы от 14.11.2016; Япония Конвенция об устранении двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и о предотвращении избежания и уклонения от уплаты налогов от 07.09.2017 Бельгия Конвенция об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал от 19.05.2015

В последнее время в налоговые соглашения с другими странами стали включать нормы по отмене апостилирования, что говорит о сложившейся международной налоговой практике и обычаях, заявляет Минфин. Это позволяют принимать документы, подтверждающие статус налогового резидента иностранного государства,