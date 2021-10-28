В каких странах российский налоговый документ примут без апостиля

Чтобы в чужой стране посчитали действительными ваши российские документы, на них должен быть апостиль. Смотрите в таблице список стран, где примут наши налоговые документы без апостиля.
Что такое апостиль, где и как его поставить в России — читайте тут.В частности, проставление апостиля может потребоваться на документе, подтверждающем налоговое резидентство РФ.
Кстати, на сайте ФНС есть сервис, где можно заказать документ о резидентстве.Однако у России со многими странами заключены международные договоры в области налогообложения, которые позволяют принимать документы о статусе налогового резидента, без проставления апостиля.
В письме Минфина № 03-08-05/82799 от 13.10.2021 приводится список этих стран.
В последнее время в налоговые соглашения с другими странами стали включать нормы по отмене апостилирования, что говорит о сложившейся международной налоговой практике и обычаях, заявляет Минфин. Это позволяют принимать документы, подтверждающие статус налогового резидента иностранного государства, без проставления апостиля.
|Государство
|Реквизиты международного договора
|Латвия
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Соглашение от 12.10.2010 «Об избежании двойного налогообложения и о предотвращении уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы и капитал» и Протокол к нему от 20.12.2010
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Швейцария
|Соглашение от 15.11.1995 «Об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал» и Протокол к нему от 24.09.2011
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Люксембург
|Соглашение от 28.06.1993 «Об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество» и Протокол к нему от 21.11.2011
|Мальта
|Конвенция от 24.04.2013 «Об избежании двойного налогообложения и о предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы» и Протокол к ней от 24.04.2013
|Казахстан
|Конвенция от 18.10.1996 «Об устранении двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов на доход и капитал» и Соглашение от 15.03.2016
|Китай
|Соглашение от 13.10.2014 «Об избежании двойного налогообложения и о предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы» и Протоколы к нему от 13.10.2014 и от 08.05.2015
|Гонконг
|Соглашение от 18.01.2016 «Об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы» и Протокол к нему от 18.01.2016
|ОАЭ
|Соглашение от 07.12.2011 «О налогообложении дохода от инвестиций договаривающихся государств и их финансовых и инвестиционных учреждений»
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Сингапур
|Соглашение от 09.09.2002 «Об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы» и Протокол к нему от 17.11.2015
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Швеция
|Конвенция об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал от 15.06.1993 (в редакции Протокола от 24.05.2018)
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Австрия
|Конвенция об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал от 13.04.2000 (в редакции Протокола от 05.06.2018)
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Эквадор
|Конвенция об избежании двойного налогообложения и о предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы от 14.11.2016;
|Япония
|Конвенция об устранении двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и о предотвращении избежания и уклонения от уплаты налогов от 07.09.2017
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Бельгия
|Конвенция об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал от 19.05.2015
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