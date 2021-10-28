Когда отправленная вами декларация по НДС будет считаться несданной

С 1 июля 2021 года после отправки декларации бухгалтеры могут получить неприятный сюрприз. Нарушение хотя бы одного из 13 контрольных соотношений при сдаче декларации по НДС может обернуться неприятностями.

Налоговики могут признать сданную декларацию несданной.

Это возможно в следующих случаях: декларация подписана неуполномоченным лицом;

декларация подписана дисквалифицированным лицом, а срок, на который установлена дисквалификация, не истек до даты представления отчетности;

имеются сведения о смерти подписанта до того, как отчетность была подписана его УКЭП;

в ЕГРЮЛ внесена запись о недостоверности сведений о директоре, и эта запись появилась ранее даты представления отчетности;

внесена запись в ЕГРЮЛ о прекращении юрлица ранее даты представления отчетности (путем реорганизации, ликвидации или исключении из реестра);

в декларации по НДС обнаружены расхождения с контрольными соотношениями.

Контрольных соотношений много, ноих них считаются критическими и влияют на признание декларации несданной. Они перечислены в приказе ФНС от 25.05.2021 № ЕД-7-15/519@

Если в декларации по НДС будут выявлены несоответствия с контрольными соотношениями, вам придет электронное уведомление не позднее дня, следующего за днем представления декларации.

В 5-дневный срок после получения такого уведомления надо сдать исправленную декларацию по НДС. Если уложитесь в эти 5 дней, то датой сдачи отчета будет считаться дата представления первичной декларации, хотя она и была признана непредставленной.

Коллеги, кому-нибудь из вас уже приходилось получать уведомление о несдаче НДС?