👨‍👩‍👧‍👦 Сделают ли многодетным бесплатный проезд?

Многодетных надо освободить от оплаты проезда. Причем на федеральном уровне, считает детский омбудсмен.

С таким предложением выступила уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец. Письмо было направлено министру труда Антону Котякову.

«В целях усиления социальной поддержки многодетных семей предлагаю практику города Москвы по предоставлению названных преференций на бесплатный проезд на всех видах городского транспорта членам многодетной семьи масштабировать и тиражировать на территории всей Российской Федерации», — сказано в письме.

Цитата по «Известиям».

Причем сделать бесплатным проезд предлагается не только в метро и на городском транспорте, но и в пригородных электричках и автобусах.

В июне 2021 года по поручению Владимира Путина уже предлагали новые меры поддержки многодетных. Например: отцовский капитал, пониженная ставка НДФЛ и выплата на третьего без учета доходов семьи.

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