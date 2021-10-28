Штраф за налоговые нарушения могут снизить, если сослаться на проблемы в личной жизни

В ряде случаев штрафные санкции за налоговое правонарушение могут быть уменьшены. Среди них — материальные проблемы и тяжелые личные обстоятельства.

Кроме возражений на акты налогового контроля, налогоплательщик имеет право заявить о наличии обстоятельств, смягчающих его ответственность. Об этом напоминает ФНС.

Подать такое заявление можно и в случае, если вы согласны с тем, что действительно допустили налоговое правонарушение, но желаете уменьшить размер штрафа.

Ходатайство подается в ИФНС в течение одного месяца со дня получения акта.

Кроме того, оно может быть подано при рассмотрении материалов акта. К нему должны быть приложены документы, подтверждающие наличие смягчающих обстоятельств.

Перечень смягчающих ответственность обстоятельств есть в статье 122 НК, но он не является исчерпывающим.

Обстоятельствами, смягчающими ответственность за совершение налогового правонарушения, признаются: совершение правонарушения вследствие стечения тяжелых личных или семейных обстоятельств;

совершение правонарушения под влиянием угрозы или принуждения, либо в силу материальной, служебной или иной зависимости;

тяжелое материальное положение физлица, привлекаемого к ответственности, или тяжелое состояние здоровья (например, пенсионер, отсутствие дохода, инвалидность, тяжелое заболевание, болезнь во время совершения правонарушения и т.д.);

тяжелое финансовое состояние организации (например, ликвидация, реорганизация, процедура банкротства, неведение деятельности, сезонный характер работ и т.д.);

Налоговики могут признать смягчающими ответственность и такие факты, как:

признание вины;

самостоятельное выявление и устранение ошибок;

перечисление налога в течение незначительного количества дней после установленного срока;

подача декларации, расчета с незначительным пропуском срока;

благотворительная деятельность или социальная направленность организации (сельхозпроизводитель, некоммерческий характер работы, градообразующее предприятие и т.д.).

При наличии хотя бы одного смягчающего обстоятельства, размер штрафа могут снизить в 2 раза.