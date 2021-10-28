Штраф за налоговые нарушения могут снизить, если сослаться на проблемы в личной жизни

В ряде случаев штрафные санкции за налоговое правонарушение могут быть уменьшены. Среди них — материальные проблемы и тяжелые личные обстоятельства.
Кроме возражений на акты налогового контроля, налогоплательщик имеет право заявить о наличии обстоятельств, смягчающих его ответственность. Об этом напоминает ФНС.
Подать такое заявление можно и в случае, если вы согласны с тем, что действительно допустили налоговое правонарушение, но желаете уменьшить размер штрафа.
Ходатайство подается в ИФНС в течение одного месяца со дня получения акта.
Кроме того, оно может быть подано при рассмотрении материалов акта. К нему должны быть приложены документы, подтверждающие наличие смягчающих обстоятельств.
Перечень смягчающих ответственность обстоятельств есть в статье 122 НК, но он не является исчерпывающим.
Обстоятельствами, смягчающими ответственность за совершение налогового правонарушения, признаются:
- совершение правонарушения вследствие стечения тяжелых личных или семейных обстоятельств;
- совершение правонарушения под влиянием угрозы или принуждения, либо в силу материальной, служебной или иной зависимости;
- тяжелое материальное положение физлица, привлекаемого к ответственности, или тяжелое состояние здоровья (например, пенсионер, отсутствие дохода, инвалидность, тяжелое заболевание, болезнь во время совершения правонарушения и т.д.);
- тяжелое финансовое состояние организации (например, ликвидация, реорганизация, процедура банкротства, неведение деятельности, сезонный характер работ и т.д.);
Налоговики могут признать смягчающими ответственность и такие факты, как:
- признание вины;
- самостоятельное выявление и устранение ошибок;
- перечисление налога в течение незначительного количества дней после установленного срока;
- подача декларации, расчета с незначительным пропуском срока;
- благотворительная деятельность или социальная направленность организации (сельхозпроизводитель, некоммерческий характер работы, градообразующее предприятие и т.д.).
При наличии хотя бы одного смягчающего обстоятельства, размер штрафа могут снизить в 2 раза.
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