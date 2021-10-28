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🚫 Тотальной вакцинации против ковида пока не будет

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Рубрика Общество. Люди. События
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Власти пока не рассматривают вопрос о тотальной вакцинации для людей, сказал Песков.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что темпы вакцинации начали расти. Пока вопрос о тотальной вакцинации не обсуждается:

«Решение об обязательной всеобщей вакцинации от коронавируса в РФ не принималось, нужно смотреть на дальнейшее развитие ситуации».

Цитата по «ТАСС».

Как сказал Песков, статистика по ковиду меняется ежедневно, поэтому надо следить и дальше.

Вчера бизнес-объединение «Деловая Россия» предложило ввести обязательную вакцинацию для всех. Так как только это поможет спасти бизнес от банкротства, считает президент объединения.

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