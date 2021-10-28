Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Тариф взносов в ФСС можно снизить, если в компании не было травматизма

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Взносы в ФСС
Версия для печати

До 1 ноября 2021 года можно подать в ФСС заявление на скидку к тарифу по взносам на травматизм.

Скидка устанавливается при условии:

  • фирма работает минимум 3 года;
  • на день подачи заявления нет недоимки;
  • по итогам работы компании за три года уровень травматизма был ниже среднего уровня по отрасли;
  • в предыдущем году в фирме не было несчастных случаев со смертельным исходом.

Размер скидки рассчитывается по формуле, в которой учитываются:

  • результаты СОУТ;
  • результаты обязательных медосмотров;
  • расходы на обеспечение по страхованию.

Скидка не может превышать 40 % от установленного тарифа.

Заявление на скидку — здесь.

Срок подачи заявления — 1 ноября. Но в связи с нерабочими днями он должен быть перенесен на 8 ноября. Основание — статья 193 ГК.

Именно на эту нормы ссылался ФСС, когда сдвигал сроки подачи подтверждений ОКВЭД в прошлом году.

Вам надо по-другому работать с наличкой. Кого прижмут налоговики и банки? Забирайте запись, пожалуй, лучшего вебинара «Клерка»: «Как будут контролировать наличку по 115-ФЗ». 

Только до завтра можно забрать запись со скидкой 60%. Программу вебинара смотрите здесь

Подборка полезных мероприятий

Разместить