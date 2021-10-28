Тариф взносов в ФСС можно снизить, если в компании не было травматизма

До 1 ноября 2021 года можно подать в ФСС заявление на скидку к тарифу по взносам на травматизм.
Скидка устанавливается при условии:
- фирма работает минимум 3 года;
- на день подачи заявления нет недоимки;
- по итогам работы компании за три года уровень травматизма был ниже среднего уровня по отрасли;
- в предыдущем году в фирме не было несчастных случаев со смертельным исходом.
Размер скидки рассчитывается по формуле, в которой учитываются:
- результаты СОУТ;
- результаты обязательных медосмотров;
- расходы на обеспечение по страхованию.
Скидка не может превышать 40 % от установленного тарифа.
Заявление на скидку — здесь.
Срок подачи заявления — 1 ноября. Но в связи с нерабочими днями он должен быть перенесен на 8 ноября. Основание — статья 193 ГК.
Именно на эту нормы ссылался ФСС, когда сдвигал сроки подачи подтверждений ОКВЭД в прошлом году.
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