Тариф взносов в ФСС можно снизить, если в компании не было травматизма

До 1 ноября 2021 года можно подать в ФСС заявление на скидку к тарифу по взносам на травматизм.

Скидка устанавливается при условии: фирма работает минимум 3 года;

на день подачи заявления нет недоимки;

по итогам работы компании за три года уровень травматизма был ниже среднего уровня по отрасли;

в предыдущем году в фирме не было несчастных случаев со смертельным исходом.

Размер скидки рассчитывается по формуле, в которой учитываются:

результаты СОУТ;

результаты обязательных медосмотров;

расходы на обеспечение по страхованию.

Скидка не может превышать 40 % от установленного тарифа.

Заявление на скидку — здесь.

Срок подачи заявления — 1 ноября. Но в связи с нерабочими днями он должен быть перенесен на 8 ноября. Основание — статья 193 ГК.

Именно на эту нормы ссылался ФСС, когда сдвигал сроки подачи подтверждений ОКВЭД в прошлом году.