Эксперты «Клерка» помогут заполнить декларацию по налогу на прибыль в 1С

При заполнении строк 011 и 012 листа 02 надо учитывать, какие товары собственного производства, а какие — нет. Как исправить ошибку? Меняем «Номенклатурные группы реализации продукции услуг» в программе, отвечает эксперт.

В «Клерк.Консультациях» попросили помочь настроить 1С:Бухгалтерию:

«В декларации по налогу на прибыль, прил.1 к листу 02 Доходы от реализации. Стр. 012 Выручка от реализации покупных товаров за второй квартал уменьшилась сумма. Хотя мы не отменяли во втором квартале продажу товара, сумма должна увеличиваться. Компания производит бетон (продукция) и продает древесину (товар)».

Разобраться в вопросе помогла эксперт

«Если вам надо, чтобы заполнялась строка 011 прил. 1 к листу 02, то нужные номенклатурные группы надо указать Главное → Настройки → Налоги и отчеты → Налог на прибыль → Номенклатурные группы реализации продукции услуг».

Но после создания номенклатурных групп в декларации в Доходах стр. 012. Все отразилось по стр. 011.

Эксперт посоветовала убрать из списка номенклатурную группу по лесу:

«Номенклатурная группа по лесу не должна входить в список. Тогда она попадет в 012 строку».

После удаления из номенклатуры групп, которые используют для перепродажи товаров, декларация заполнилась верно.

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