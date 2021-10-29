Иностранца на проектную работу лучше принимать по ГПД

Если человек живет в другой стране, и будет выполнять поручения по требованию начальство дистанционно, то лучше оформить гражданско-правовой договор, сказал эксперт.

Вопрос задали в «Клерк.Консультациях»:

«Как принять на работу сотрудника гражданина Белоруссии. Дистанционно разработка проектной документации. Работать будет на территории Белоруссии».

Ответил эксперт Надежда Камышева:

«С работником в другом государстве лучше заключать договор ГПХ.

Об этом писал Минтруд в своих письмах неоднократно, например, еще в письме от 2017 года.

Поскольку, согласно подпункту 6 пункта 3 статьи 208 НК, такие выплаты будут считаться у физлица доходами, полученными от источников за пределами РФ, то российским НДФЛ они не облагаются. Ведь человек живет в другой стране и не является налоговым резидентом РФ. Он должен будет платить налог на доходы по законам своего государства.

Кроме того, выплаты по таким договорам не облагаются взносами. Об этом много раз писал Минфин, например, в письме от 2019 года.

Ну и сама работа, все-таки, подходит под гражданско-правовые отношения — человек выполняет определенную работу к такому-то сроку».