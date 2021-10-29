Иностранца на проектную работу лучше принимать по ГПД

Если человек живет в другой стране, и будет выполнять поручения по требованию начальство дистанционно, то лучше оформить гражданско-правовой договор, сказал эксперт.
Вопрос задали в «Клерк.Консультациях»:
«Как принять на работу сотрудника гражданина Белоруссии. Дистанционно разработка проектной документации. Работать будет на территории Белоруссии».
Ответил эксперт Надежда Камышева:
Об этом писал Минтруд в своих письмах неоднократно, например, еще в письме от 2017 года.
Кроме того, выплаты по таким договорам не облагаются взносами. Об этом много раз писал Минфин, например, в письме от 2019 года.
Ну и сама работа, все-таки, подходит под гражданско-правовые отношения — человек выполняет определенную работу к такому-то сроку».
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