Людям принудительно откроют Личный кабинет на сайте ФНС, чтобы слать туда уведомления по налогам

Налоговики будут рассылать людям электронные уведомления на уплату имущественных налогов. Это поможет сэкономить бюджетные деньги, которые сейчас тратятся на бумажную пересылку.

На федеральном портале опубликован проект поправок в НК, цель которых — совершенствование порядка направления налоговых уведомлений и требований об уплате налогов.

Сейчас 66 % уведомлений — в электронном виде. На отправку оставшихся 34 % ФНС тратит более 3 млрд рублей ежегодно. Да и тарифы почты постоянно повышаются.

Между тем 71 миллион россиян зарегистрированы на Госуслугах. Но Личный кабинет на сайте ФНС имеют далеко не все из них. Эту ситуацию исправят.

Людям автоматически (можно сказать, в принудительном порядке) будут открывать Личный кабинет налогоплательщика (ЛКН).

Напомним, через ЛКН идет рассылка налоговых уведомлений. Если у вас есть Личный кабинет, уведомление на личные налоги придет туда, не ищите конверт в почтовом ящике.

Человек будет признается получившим доступ к ЛКН со дня регистрации на портале госуслуг.

Таким образом, пользователи госуслуг будут получать электронные уведомления.

При этом налоговики будут информировать людей, чтобы они знали, что уведомление надо искать в Личном кабинете, и не ждать бумажного письма.

Такая информация будет поступать, например, таким способом:

через ЛК в Госуслугах;

по SMS;

по электронной почте.

Порядок такого информирования утвердит ФНС.

Новые правила по рассылке уведомлений заработают с 1 июня 2023 года.