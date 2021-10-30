💥 Субсидия бизнесу за нерабочие дни: кому, когда и как

С 1 ноября по 15 декабря 2021 года можно подать заявление на субсидию пострадавшему бизнесу. Выплаты начнутся 15 ноября.

Правительство выпустило постановление № 1849 от 28.10.2021 с поправками в правила господдержки малого и среднего бизнеса, которые были ранее озвучены в постановлении № 1513 от 07.09.2021.

Этот документ (ПП № 1513) был крайне неоднозначным. В нем субсидии обещали за ограничительные меры. А какие конкретно — было непонятно.

Теперь этот документ практически полностью переписали.

Субсидии будут двух видов: на карантин, если его введет губернатор;

на нерабочие дни, которые ввел президент.

Субсидия на нерабочие дни — 12 792 руб. на сотрудника или на ИП-одиночку.

Численность сотрудников будут смотреть в разделе 3 РСВ по данным за июнь.

Чтобы получить деньги, надо подать заявление по форме КНД 1150127.

Это можно сделать разными способами:

по ТКС;

через Личный кабинет на сайте ФНС;

по почте.

У фирмы и ИП из реестра МСП не должно быть налоговых долгов на 01.07.2021 более 3 000 рублей, не должно быть записи о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ (ЕГРИП).

Михаил Мишустин заявил, что получатели поддержки будут однократно освобождены от налога на доходы по гранту и от взносов по зарплатам сотрудников, а те в свою очередь — от НДФЛ с таких средств.

Дадут субсидию не всем малыми/средним компаниям и ИП, а только пострадавшим.

Субсидия также положена социально ориентированным НКО, которые числятся в реестрах Минэкономразвития.