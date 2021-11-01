Запустили обновленную программу льготных кредитов для бизнеса под 3 % годовых

С ноября для бизнеса из пострадавших отраслей начинается выдача льготных кредитов по ставке 3 % годовых в рамках второго этапа программы «ФОТ 3.0».
Вышло постановление Правительства от 28.10.2021 № 1850.
Срок кредита – не более 18 месяцев.
Размер кредита – 1 МРОТ на сотрудника на 12 месяцев.
В первые полгода можно ничего не платить – ни процентов, ни основного долга, а после в течение 12 месяцев погашать кредит равными долями.
Выдача новых кредитов по программе «ФОТ 3.0» продлится с 1 ноября до 30 декабря 2021 года.
Важное условие по льготному кредиту: компаниям необходимо сохранить численность сотрудников на уровне не ниже 90 %. Этот показатель будет контролироваться через данные ФНС.
Кредиты будут давать только пострадавшему бизнесу. Причем список кодов ОКВЭД расширился. Раньше там было 11 отраслей, сейчас стало 17.
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