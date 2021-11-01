😉 Пришла проверка без QR-кодов? Можете не впускать

Проверка антиковидных мер в одном из ресторанов чуть не провалилась. Проверяющего не впустили в кафе, так как у него с собой не было QR-кода.

Ситуация произошла в Симферополе. Проверяющие решили проверить один из ресторанов, но зайти в помещение смогли не все:

«Пришли убедиться, насколько мы соблюдаем антиковидные меры, но не смогли зайти в «Монро», потому что доблестный администратор потребовал у них QR-код. Как оказалось, у одного из сотрудников его не было. Он говорил, что дома забыл», - рассказал директор сети ресторанов Давид Унанян.

Проверяющего без QR-кода администратор так и не впустил в ресторан.

Цитата по «ФАН».