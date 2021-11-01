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Сегодня можно не сдавать РСВ и 6-НДФЛ

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Рубрика 6-НДФЛ
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Сегодня должен был закончиться срок сдачи отчетов 6-НДФЛ и РСВ за 9 месяцев 2021 года, а также декларации по НДПИ за октябрь 2021 года.

Но в связи с нерабочими днями срок сдачи сдвигается на 8 ноября.

Основание — п.7 статьи 6.1 НК.

Кроме того, на 8 ноября переносится срок уплаты авансовых платежей по транспортному и земельному налогам за 3 квартал 2021 года.

Если в каком-то регионе локдаун будет продлен и после 7 ноября, срок сдачи отчетов и уплаты налогов не сдвинется, так как перенос предусмотрен только на нерабочие дни, введенные федеральным законодательством и указом президента.

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