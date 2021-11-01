Выездных проверок бизнеса в нерабочие дни не будет

Если к вам все-таки пришли проверяющие, жалуйтесь в Генпрокуратуру и в Минэк.
Орган контроля должен осуществлять мероприятия с учетом графика работы контролируемых лиц, говорится в инструкции для бизнеса, которую подготовило Минэкономразвития.
Речь идет о случае, когда компания вообще не работает из-за ограничений.
Если предприятие работает дистанционно, сотрудники отсутствуют в офисе, то контролеры могут провести только документарную проверку. То есть без личного контакта с контролерами, уточняется в инструкции.
Источник – ИА ТАСС.
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