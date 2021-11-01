Выездных проверок бизнеса в нерабочие дни не будет

Неналоговых проверок в нерабочие быть не должно. Если к вам все-таки пришли проверяющие, жалуйтесь в Генпрокуратуру и в Минэк.

Орган контроля должен осуществлять мероприятия с учетом графика работы контролируемых лиц, говорится в инструкции для бизнеса, которую подготовило Минэкономразвития.

Речь идет о случае, когда компания вообще не работает из-за ограничений.

Если предприятие работает дистанционно, сотрудники отсутствуют в офисе, то контролеры могут провести только документарную проверку. То есть без личного контакта с контролерами, уточняется в инструкции.

Источник – ИА ТАСС.