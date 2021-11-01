❗ РСВ надо будет сдавать по новой форме

С отчетности за 1 квартал 2022 года будет новая форма расчета по страховым взносам.

На официальном портале опубликован приказ ФНС от 06.10.2021 № ЕД-7-11/875@.

Изменения связаны с переходом на систему прямых выплат пособий из ФСС, которая с 2022 года прописана в федеральном законе (сейчас это только постановление Правительства).

Меняется, в частности, раздел 1.

Во-первых, там не будет строк, где указывается сумма превышения произведенных плательщиком расходов на выплату страхового обеспечения над исчисленными страховыми взносами на обязательное соцстрахование.

Во-вторых, исключаются приложения к разделу 1:

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