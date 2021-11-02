📈 Штраф компаниям за неуплату электричества поднимут до 400 тыс. рублей

Штрафы для организаций, которые не платят за электроэнергию, хотят поднять вдвое. То есть до 200 тыс. — 400 тыс. рублей. Но только тем компаниям, которым запрещено отключать электричество.

С таким предложением выступила ассоциация «НП Совет рынка»:

«Предлагаем удвоить административные штрафы для юрлиц, недоплачивающих потребляемую электроэнергию и не предоставляющих финансовые гарантии, со 100–200 тыс. рублей до 200–400 тыс. рублей», — указано в письме от главы организации Максима Быстрова в Минэнерго.

Также предлагается исключить ответственность за неуплату в виде предупреждения и ввести безусловную дисквалификацию должностных лиц неплательщиков.

Такие нововведения планируется применять только в отношении тех компаний, которым запрещено отключать электроэнергию в любом случае. Например, компаниям ЖКХ, водоканалам или опасным производствам.

Материал по «Известиям».

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