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Будут ли продлевать нерабочие дни? Попова зявила, что недели не хватит для должного эффекта

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Рубрика Общество. Люди. События
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Не ждите мгновенный эффект от нерабочих дней, призвала глава Роспотребнадзора.

«Эффект от принимаемых, принятых уже мер не наступит немедленно, для этого нужно время, не меньше одной инкубации, скорее всего понадобится больше времени», — сказала Анна Попова.

Она попросила граждан сразу же обращаться к врачу при недомогании и не откладывать визит на рабочие дни, поскольку это приведет к осложнениям.

По материалам «РБК».

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