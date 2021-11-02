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❗ За 2021 год бухгалтеры будут сдавать прибыльную декларацию по новой форме

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Рубрика Декларация по налогу на прибыль
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С отчетности за 2021 год вводится новая форма декларации по налогу на прибыль организаций.

Опубликован приказ ФНС от 05.10.2021 № ЕД-7-3/869@.

Поменяются следующие листы декларации:

  • приложение № 7 к листу 02, где отражается инвестиционный вычет;
  • лист 03 для налоговых агентов.

У страниц отчета будут новые штрих-коды.

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