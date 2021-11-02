❗ За 2021 год бухгалтеры будут сдавать прибыльную декларацию по новой форме

С отчетности за 2021 год вводится новая форма декларации по налогу на прибыль организаций.
Опубликован приказ ФНС от 05.10.2021 № ЕД-7-3/869@.
Поменяются следующие листы декларации:
- приложение № 7 к листу 02, где отражается инвестиционный вычет;
- лист 03 для налоговых агентов.
У страниц отчета будут новые штрих-коды.
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