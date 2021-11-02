ИФНС Ярославской области объединили

С 1 ноября в инспекциях Ярославской области произошли изменения. Теперь компаниям надо обращаться и направлять отчеты в другие налоговые.
Районы Ярославкой области
Куда надо обращаться с 01.11.2021
Адрес новой налоговой инспекции
Дзержинский, Заволжский, Ленинский
МИ ФНС №9 по Ярославской области (код 7606)
Ярославль, ул. Некрасова, 42
Для получения электронной подписи: Ярославль, пр. Октября, 56/2
Ярославский, Некрасовский
МИ ФНС №7 по Ярославской области (код 7627)
Ярославль, ул. Корабельная, д. 1, стр.9,
Ростов, Ростовский, Гаврилов-Ямский, Борисоглебский
Ростов, ул. Спартаковская, д. 142,
Переславль-Залесский городской округ
Переславль-Залесский, ул. 50 лет Комсомола, д. 16а
Рыбинск, Пошехонский, Рыбинский
МИ ФНС №3 по Ярославской области (код 7610)
Рыбинск, ул. Крестовая, д. 54
Углич, Мышкинский, Брейтовский, Некоузский
Углич, ул. Ярославская, д. 5а
Тутаев, Даниловский, Тутаевский, Большесельский, Любимский, Первомайский
Тутаев, ул. Луначарского, д. 89
Кировский, Красноперекопский, Фрунзенский
МИ ФНС России №5 по Ярославской области (код 7604)
ул. Свободы, 46
Вам надо по-другому работать с наличкой. Кого прижмут налоговики и банки? Забирайте запись, пожалуй, лучшего вебинара «Клерка»: «Как будут контролировать наличку по 115-ФЗ».
Только сегодня можно забрать запись со скидкой 60%. Программу вебинара смотрите здесь