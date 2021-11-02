ИФНС Ярославской области объединили

С 1 ноября в инспекциях Ярославской области произошли изменения. Теперь компаниям надо обращаться и направлять отчеты в другие налоговые.

Куда надо обращаться с 01.11.2021

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