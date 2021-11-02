Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

⚖️ Налоговики запросили 22 тыс.документов и вкатили штраф 4,5 млн. Даешь рекорды!

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Налоговые проверки
Версия для печати

Налоговики не могут штрафовать компании за непредставление документов, если запрашивают больше 22 тысяч. Причем после выездной проверки. Свежий пример из судебной практики по делу № А40-55951/2020.

Суть дела: налоговики запросили счета-фактуры за 2018-2019 годы. По требованию надо было предоставить 22 822 документов. Причем требование было направлено по почте, хотя с юрлицом был ЭДО.

И самое главное – на территории компании только закончилась выездная проверка. То есть налоговикам не обязательно было и запрашивать такие документы. Так как с ними они могли ознакомиться на месте.

Компания не получила письмо и, следовательно, своевременно не представила документы. Из-за чего ей назначили штраф более 4,5 млн рублей.

Организация не согласилась с таким подходом и обратилась в суд. Суды отметили, что налоговики не приняли никаких попыток повторно запросить документы от компании, например, не направили повторное требование по ТКС.

Вывод: налоговики направили требование формально, необходимости в получение такого количества документов не было. Само требование было направлено  «только с целью привлечения к ответственности и взыскания значительного штрафа». Штраф незаконен.

Постановление АС МО от 20.10.2021 № 11АП-12488/2021.

Вам надо по-другому работать с наличкой. Кого прижмут налоговики и банки? Забирайте запись, пожалуй, лучшего вебинара «Клерка»: «Как будут контролировать наличку по 115-ФЗ». 

Только сегодня можно забрать запись со скидкой 60%. Программу вебинара смотрите здесь

Подборка полезных мероприятий

Разместить