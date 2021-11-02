⚖️ Налоговики запросили 22 тыс.документов и вкатили штраф 4,5 млн. Даешь рекорды!

Налоговики не могут штрафовать компании за непредставление документов, если запрашивают больше 22 тысяч. Причем после выездной проверки. Свежий пример из судебной практики по делу № А40-55951/2020.

Суть дела: налоговики запросили счета-фактуры за 2018-2019 годы. По требованию надо было предоставить 22 822 документов. Причем требование было направлено по почте, хотя с юрлицом был ЭДО.

И самое главное – на территории компании только закончилась выездная проверка. То есть налоговикам не обязательно было и запрашивать такие документы. Так как с ними они могли ознакомиться на месте.

Компания не получила письмо и, следовательно, своевременно не представила документы. Из-за чего ей назначили штраф более 4,5 млн рублей.

Организация не согласилась с таким подходом и обратилась в суд. Суды отметили, что налоговики не приняли никаких попыток повторно запросить документы от компании, например, не направили повторное требование по ТКС.

Вывод: налоговики направили требование формально, необходимости в получение такого количества документов не было. Само требование было направлено «только с целью привлечения к ответственности и взыскания значительного штрафа». Штраф незаконен.

Постановление АС МО от 20.10.2021 № 11АП-12488/2021.