⚖️ Налоговики запросили 22 тыс.документов и вкатили штраф 4,5 млн. Даешь рекорды!

Налоговики не могут штрафовать компании за непредставление документов, если запрашивают больше 22 тысяч. Причем после выездной проверки. Свежий пример из судебной практики по делу № А40-55951/2020.
Суть дела: налоговики запросили счета-фактуры за 2018-2019 годы. По требованию надо было предоставить 22 822 документов. Причем требование было направлено по почте, хотя с юрлицом был ЭДО.
Компания не получила письмо и, следовательно, своевременно не представила документы. Из-за чего ей назначили штраф более 4,5 млн рублей.
Организация не согласилась с таким подходом и обратилась в суд. Суды отметили, что налоговики не приняли никаких попыток повторно запросить документы от компании, например, не направили повторное требование по ТКС.
Вывод: налоговики направили требование формально, необходимости в получение такого количества документов не было. Само требование было направлено «только с целью привлечения к ответственности и взыскания значительного штрафа». Штраф незаконен.
Постановление АС МО от 20.10.2021 № 11АП-12488/2021.
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