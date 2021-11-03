Роструд помог взыскать долги по зарплате на 6,253 млрд. Росстат считает иначе

За 9 месяцев этого года в стране погасили задолженность по зарплате перед 203 тыс. человек на общую сумму 6,253 млрд руб. Благодаря проверкам Роструда.

Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на заседание рабочей группы по восстановлению труда и занятости.

Для погашения задолженности создана межведомственная группа при содействии территориальных подразделений Роструда.

«За 9 месяцев 2021 года по результатам надзорно-контрольных мероприятий гострудинспекций погашена задолженность по заработной плате в размере 6 млрд. 253 млн. рублей перед 203 тысячами работников» — сказано в сообщении.

На рабочей группе упомянули данные Росстата — суммарная задолженность на 1 октября 1 млрд 369 млн руб., по сравнению с 1 января она уменьшилась на 259,3 млн, или почти на 16%.

Вообще, странные цифры. То 6 с лишним миллиардов уже взыскали для 203 тыс. чел. (если разделить — то примерно 30 тыс. каждому). А то всего 1 млрд с третью должны, и сумма уменьшилась на четверть миллиарда. Так какие цифры на самом деле?