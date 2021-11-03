Организациям инвалидов хотят в 2 раза снизить страховые взносы

С 30 % до 15 % предлагают уменьшить тариф страховых взносов для инвалидных организаций. В Думу внесен законопроект.

Общественные организации, которые дают работу инвалидам, сейчас платят взносы по полной программе — по тарифу 30 %. В то же время, например, для малого бизнеса, тариф снижен.

Снизить взносы предлагается для следующих категорий страхователей:

Для кого снижается тариф Условия снижения для общественных организаций инвалидов (в том числе созданных как союзы общественных организаций инвалидов) среди членов организации инвалиды и их законные представители составляют не менее 80 % для организаций, уставный капитал которых полностью состоит из вкладов общественных организаций инвалидов среднесписочная численность инвалидов среди работников составляет не менее 50 %, а их доля в фонде оплаты труда — не менее 25 %

Тарифы такие: на ОПС — 10 %

на ОМС — 5 %

на ОСС — 0 %.

Таким образом тариф снизится в 2 раза — с 30 % до 15 %.

Причем в отличие от условий льготного тарифа малого бизнеса, для инвалидов льготная ставка будет на весь ФОТ.

Дело в том, что зарплаты инвалидов, как правило, не высокие — 15 — 20 тыс. рублей, говорится в пояснительной записке.

Авторы проекта — депутаты от ЛДПР.