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Организациям инвалидов хотят в 2 раза снизить страховые взносы

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Рубрика Страховые взносы
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С 30 % до 15 % предлагают уменьшить тариф страховых взносов для инвалидных организаций. В Думу внесен законопроект.

Общественные организации, которые дают работу инвалидам, сейчас платят взносы по полной программе — по тарифу 30 %. В то же время, например, для малого бизнеса, тариф снижен.

Снизить взносы предлагается для следующих категорий страхователей:

Для кого снижается тариф

 Условия снижения

для общественных организаций инвалидов (в том числе созданных как союзы общественных организаций инвалидов)

 среди членов организации инвалиды и их законные представители составляют не менее 80 %

для организаций, уставный капитал которых полностью состоит из вкладов общественных организаций инвалидов

 среднесписочная численность инвалидов среди работников составляет не менее 50 %, а их доля в фонде оплаты труда — не менее 25 %

Тарифы такие:

  • на ОПС — 10 %
  • на ОМС — 5 %
  • на ОСС — 0 %.
Таким образом тариф снизится в 2 раза — с 30 % до 15 %.

Причем в отличие от условий льготного тарифа малого бизнеса, для инвалидов льготная ставка будет на весь ФОТ.

Дело в том, что зарплаты инвалидов, как правило, не высокие — 15 — 20 тыс. рублей, говорится в пояснительной записке.

Авторы проекта — депутаты от ЛДПР.

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