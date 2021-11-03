Организациям инвалидов хотят в 2 раза снизить страховые взносы

С 30 % до 15 % предлагают уменьшить тариф страховых взносов для инвалидных организаций. В Думу внесен законопроект.
Общественные организации, которые дают работу инвалидам, сейчас платят взносы по полной программе — по тарифу 30 %. В то же время, например, для малого бизнеса, тариф снижен.
Снизить взносы предлагается для следующих категорий страхователей:
|Для кого снижается тариф
|Условия снижения
|для общественных организаций инвалидов (в том числе созданных как союзы общественных организаций инвалидов)
|среди членов организации инвалиды и их законные представители составляют не менее 80 %
|для организаций, уставный капитал которых полностью состоит из вкладов общественных организаций инвалидов
|среднесписочная численность инвалидов среди работников составляет не менее 50 %, а их доля в фонде оплаты труда — не менее 25 %
Тарифы такие:Таким образом тариф снизится в 2 раза — с 30 % до 15 %.
- на ОПС — 10 %
- на ОМС — 5 %
- на ОСС — 0 %.
Причем в отличие от условий льготного тарифа малого бизнеса, для инвалидов льготная ставка будет на весь ФОТ.
Дело в том, что зарплаты инвалидов, как правило, не высокие — 15 — 20 тыс. рублей, говорится в пояснительной записке.
Авторы проекта — депутаты от ЛДПР.
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