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ФСС официально продлил срок для заявлений о скидке к тарифу

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Рубрика Взносы в ФСС
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Получить скидку до 40 % к тарифу взносов на травматизм можно, подав заявление в ФСС. Срок подачи заканчивался 1 ноября. Но в связи с нерабочими днями он продлен до 8 ноября.

Об этом сообщает ФСС. Основание — статья 193 ГК.

Более того, если в каком-то регионе нерабочие дни продлятся дольше, то и срок для подачи заявления сдвинется. Правда, не для всех.

Подать заявление на скидку после 8 ноября смогут те компании, которые реально не работали в нерабочие дни, введенные в регионе.

Подтвердить это можно локальным нормативным актом организации (работодателя), сообщает ФСС.

Скидка к тарифу взносов на травматизм устанавливается при условии:

  • фирма работает минимум 3 года;
  • на день подачи заявления нет недоимки;
  • по итогам работы компании за три года уровень травматизма был ниже среднего уровня по отрасли;
  • в предыдущем году в фирме не было несчастных случаев со смертельным исходом.

Заявление на скидку — здесь.

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