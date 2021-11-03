ФСС официально продлил срок для заявлений о скидке к тарифу

Получить скидку до 40 % к тарифу взносов на травматизм можно, подав заявление в ФСС. Срок подачи заканчивался 1 ноября. Но в связи с нерабочими днями он продлен до 8 ноября.
Об этом сообщает ФСС. Основание — статья 193 ГК.
Более того, если в каком-то регионе нерабочие дни продлятся дольше, то и срок для подачи заявления сдвинется. Правда, не для всех.
Подать заявление на скидку после 8 ноября смогут те компании, которые реально не работали в нерабочие дни, введенные в регионе.
Подтвердить это можно локальным нормативным актом организации (работодателя), сообщает ФСС.
Скидка к тарифу взносов на травматизм устанавливается при условии:
- фирма работает минимум 3 года;
- на день подачи заявления нет недоимки;
- по итогам работы компании за три года уровень травматизма был ниже среднего уровня по отрасли;
- в предыдущем году в фирме не было несчастных случаев со смертельным исходом.
Заявление на скидку — здесь.
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