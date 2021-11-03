❗ Ввели новые коды доходов и вычетов по НДФЛ

Изменились коды видов доходов и вычетов по НДФЛ, которые указываются в справках (бывших 2-НДФЛ). Например, код 1400 по аренде имущества разделили — ввели коды 1401, 1402.
Вышел приказ ФНС от 28.09.2021 № ЕД-7-11/844@.
В частности, ввели следующие коды:
- 1401 — доходы, полученные от сдачи в аренду или иного использования жилого недвижимого имущества;
- 1402 — доходы, полученные от сдачи в аренду или иного использования имущества, за исключением доходов, полученных от сдачи в аренду или иного использования жилого недвижимого имущества;
- 2015 — суточные, превышающие 700 рублей за каждый день нахождения в служебной командировке на территории РФ и не более 2 500 рублей за каждый день нахождения в служебной командировке за пределами территории РФ;
- 3011 — доходы в виде выигрышей, полученных от участия в лотерее.
Также ввели новые коды вычетов.
Среди них:
- 323 — социальный вычет по расходам на лекарства,
- 324 — социальный вычет на медицинские услуги;
- 329 — социальный вычет на физкультурно-оздоровительные услуги;
- 511 — вычеты из суммы доходов в виде выигрышей, полученных участниками азартных игр и участниками лотерей.
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