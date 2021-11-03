❗ Ввели новые коды доходов и вычетов по НДФЛ

Изменились коды видов доходов и вычетов по НДФЛ, которые указываются в справках (бывших 2-НДФЛ). Например, код 1400 по аренде имущества разделили — ввели коды 1401, 1402.

Вышел приказ ФНС от 28.09.2021 № ЕД-7-11/844@.

Также ввели новые коды вычетов.

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