Начинается массовый контроль за расходами: будут мониторить даже службы доставки

Доходы и расходы населения оценят по-новому: будут отслеживать чеки самозанятых, расходы на каршеринг, курьерскую доставку, а также платные подписки в онлайн-кинотеатрах и игровых центрах.

Об изменениях сказали в Минэке. Обновленные данные по реальным доходам и расходам опубликуют в марте 2022 года.

В Росстате пояснили запланированные нововведения:

«При оценке платных услуг теперь будут учитывать ряд новых источников информации.

Среди них — доходы самозанятых, новые виды сервисов, получившие развитие на фоне пандемии — например, каршеринг и курьерская доставка, а также фитнес-центры (из-за нового налогового вычета).

Кроме того, с 2022 года планируется начать подсчитывать данные об электронных услугах в сфере IT — речь об онлайн-кинотеатрах, платных подписках на игровые сервисы, облачных хранилищах».

Информацию о доходах и расходах будут брать из данных ККТ и по переписи малого бизнеса. А о доходах самозанятых и расходах — из приложения «Мой налог». Про движение денег на брокерских счетах расскажет ЦБ.

Как пояснили в ведомстве, это нужно для статистики, а также чтобы изучить поведение населения в разных экономических ситуациях.

По факту же можно предположить, что это делается для новой методики оценки бедности, а также для возможного контроля со стороны государства. В любом случае, властям всегда было интересно, откуда население берет деньги и куда их тратит. Вспомните анекдот про тумбочку.

Материал по « Известиям ».

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