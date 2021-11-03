Как не потерять бизнес из-за банкротства? Бесплатный вебинар 8 ноября

Банкротство может быть криминальным. Это когда формально с компании взыскивают долг, а по факту — пытаются отобрать бизнес или имущество. И сейчас, когда компании заставляют простаивать и терять выручку, вполне может произойти передел рынка.
Центр обучения «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар «Как не стать жертвой криминального банкротства и защитить бизнес». Он пройдет 8 ноября, начало в 11:00 по Мск.
Самое главное, что будет на вебинаре:
- как должники прячут имущество и выводят активы;
- как кредитору не допустить этого;
- какие риски учитывать сторонам при банкротстве.
Спикер — Антон Старокоров, арбитражный управляющий, эксперт в вопросах криминального банкротства.
Запишитесь сейчас, места еще есть.
Вам надо по-другому работать с наличкой. Кого прижмут налоговики и банки? Забирайте запись, пожалуй, лучшего вебинара «Клерка»: «Как будут контролировать наличку по 115-ФЗ».
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