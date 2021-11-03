Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Как не потерять бизнес из-за банкротства? Бесплатный вебинар 8 ноября

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Банкротство
Версия для печати

Банкротство может быть криминальным. Это когда формально с компании взыскивают долг, а по факту — пытаются отобрать бизнес или имущество. И сейчас, когда компании заставляют простаивать и терять выручку, вполне может произойти передел рынка.

Центр обучения «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар «Как не стать жертвой криминального банкротства и защитить бизнес». Он пройдет 8 ноября, начало в 11:00 по Мск.

Самое главное, что будет на вебинаре:

  • как должники прячут имущество и выводят активы;
  • как кредитору не допустить этого;
  • какие риски учитывать сторонам при банкротстве.

Спикер — Антон Старокоров, арбитражный управляющий, эксперт в вопросах криминального банкротства.

Запишитесь сейчас, места еще есть.

Вам надо по-другому работать с наличкой. Кого прижмут налоговики и банки? Забирайте запись, пожалуй, лучшего вебинара «Клерка»: «Как будут контролировать наличку по 115-ФЗ». 

Только сегодня можно забрать запись со скидкой 60%. Программу вебинара смотрите здесь

Подборка полезных мероприятий

Разместить