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ПФР требует сдать отчетность в течение 5 дней, хотя компания только начала ликвидацию

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Рубрика Отчетность в ПФР
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Ликвидация компании не освобождает от отчетности в ПФР. Но сроки там точно не 5 дней после начала процедуры.

Поделился наш подписчик.

«ПФР учудил. Организация начала процедуру ликвидации. Запись в ЕГРЮЛ внесена 28 октября. Не прошло и двух рабочих дней, как прилетело вот это.

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Я, конечно, знаю, что им написать в ответ. Но так и хочется спросить: а не прифигели ли они? Кому-нибудь ещё подобное приходило? Или это инициатива конкретного отделения?».

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В комментариях предположили, что это, возможно, просто напоминалка. На что автор поста обратил внимание, что напоминалку не оформляют в виде требования со сроком 5 дней.

Хотя может ПФР действительно прислал напоминание, просто забыл шаблон поменять.

Вообще, начало процедуры ликвидации не освобождает от обязанности отчитываться.

  • СЗВ-М надо подавать каждый месяц, не позднее 15 числа, вплоть до увольнения работников.
  • СЗВ-ТД подаем на следующий день после увольнения работников.
  • СЗВ-СТАЖ подают не позднее 1 марта каждый год, следующий за отчетным. В данном случае нужно подать не позднее месяца, как составили промежуточный ликвидационный баланс.
  • РСВ подается каждый квартал, и не в ПФР, а в ИФНС. С учетом, что процедура ликвидации в среднем длится полгода — точно успеете подать.

Подробнее об отчетности в ПФР читайте в этой статье.

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