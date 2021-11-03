В Москве не будут продлевать нерабочие дни

В столице ситуация с ковидом стабилизировалась. Поэтому нерабочие дни продлевать не будут, сказал мэр Москвы.

«В Москве динамика заболевания стабилизировалась, это касается и выявляемости, и госпитализации тяжелой формы. Это позволяет сделать вывод, что с понедельника нерабочие дни продлены не будут», — объявил Сергей Собянин.

Цитата по «ТАСС».

А вот удаленка и домашний режим для самозанятых — продлеваются.

Напоминаем, Собянин объявил нерабочие дни в Москве с 28 октября по 7 ноября включительно.

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