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«Клерк» не призывает к незаконным мошенническим схемам

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Ранее, летом 2020 года на «Клерке» был выпущен материал под названием «Популярные схемы для обналичивания»* про то, какие схемы используются предпринимателями для обналичивания денежных средств, причем, часть операций, описанных нами, явно выходила за рамки закона. Прокуратура ЦАО г. Краснодара потребовала суд признать эту информацию запрещенной к распространению.

Мы считаем необходимым уточнить, что описанные в публикации методы, в большей своей части, незаконны, и наш портал не только не призывал к их использованию, но и наоборот, разъяснял, что их применение может привести к уголовной или административной ответственности.

«Клерк» всегда ставил своей работой не только помочь бизнесу увеличить доход или сэкономить, но и уберечь от принятия ошибочных непродуманных решений, поскольку в бизнесе ошибки ведут не только к убыткам и банкротству, но и возбуждению уголовных дел и лишению свободы. Обойдемся без примеров.

Как раз с помощью информирования о том, что те или иные бизнес-схемы незаконны, мы пытаемся донести до бизнеса то, что их использование ведет к уголовным делам.

Наш портал будет и впредь выпускать публикации, направленные на то, чтобы помочь предпринимателям выжить на российском рынке. Надеемся, что наша просветительская работа больше не будет вызывать такого внимания со стороны прокуратуры, и этот административный иск будет последним.

*В настоящий момент данная публикация удалена

Марина Снеговская, главный редактор «Клерка»

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