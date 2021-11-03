Нельзя исключать из ЕГРЮЛ компанию с недвижимостью или автомобилем

ФНС разъяснила инспекциям, что не надо исключать компанию из ЕГРЮЛ, если ей начисляется транспортный или земельный налог, а также налог на имущество.

Компанию могут исключить из ЕГРЮЛ, если она на сдает отчетность более года и не пользуется расчетником.

Но если на юрлицо постоянно выставляются налог на землю, на автотранспорт или на недвижимость, то ликвидировать ее за эти нарушения нельзя.

ФНС напомнила, что суды встают на сторону компаний и говорят, что нельзя ликвидировать юрлицо, если у него есть действующих договор аренды земли. Так как в этом случае исключение из ЕГРЮЛ негативно скажется как для собственника земли, так и для второй стороны договора аренды.

Похожая ситуация и с исключением из ЕГРЮЛ компаний, на которые зарегистрированы недвижимость или транспорт. Это приводит к нарушению права частной собственности. Ведь собственник недвижимости или автомобиля будет принудительно ликвидирован. И чьей тогда будет считаться недвижимость или машина?

Такое разъяснение дано в письме ФНС от 26.10.2021 № БС-4-21/15080@.