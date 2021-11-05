❗ С процентов по вкладам будут удерживать алименты. Вышел новый перечень для алиментщиков

Удерживать алименты на детей надо будет по новым правилам. Старый перечень доходов, утвержденный постановление Правительства № 841 от 18.07.1996, отменяется. На смену ему приняли новый.
Опубликовано постановление Правительства № 1908 от 02.11.2021.
В частности, по новым правилам удерживать алименты с больничных и пособий по безработице надо априори, без всяких оговорок.
Вот как звучит этот пункт в новом и старом постановлении:
|Как было
|Как стало
|с пособий по временной нетрудоспособности, по безработице только по решению суда и судебному приказу о взыскании алиментов либо нотариально удостоверенному соглашению об уплате алиментов
|с пособий по временной нетрудоспособности, по безработице
В список доходов также внесли доходы от реализации недвижимости «в связи с осуществлением экономической деятельности».
С процентов по вкладам тоже будут удерживать алименты.Кроме того, под удержание алиментов попадет возврат НДФЛ в связи с предоставлением налоговых вычетов. Причем неважно, как оформлен вычет — через работодателя или через налоговую. С этой суммы удержат алименты.
По старым правилам рассчитывать алименты надо было, в том числе, с зарплаты в натуральной форме. Теперь учитывается только зарплата в денежной форме.
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