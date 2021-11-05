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❗ С процентов по вкладам будут удерживать алименты. Вышел новый перечень для алиментщиков

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Рубрика Зарплата
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Удерживать алименты на детей надо будет по новым правилам. Старый перечень доходов, утвержденный постановление Правительства № 841 от 18.07.1996, отменяется. На смену ему приняли новый.

Опубликовано постановление Правительства № 1908 от 02.11.2021.

В частности, по новым правилам удерживать алименты с больничных и пособий по безработице надо априори, без всяких оговорок.

Вот как звучит этот пункт в новом и старом постановлении:

Как было

 Как стало

с пособий по временной нетрудоспособности, по безработице только по решению суда и судебному приказу о взыскании алиментов либо нотариально удостоверенному соглашению об уплате алиментов

 с пособий по временной нетрудоспособности, по безработице

В перечень доходов включили доходы самозанятых.

Напомним, Минтруд в письме № 27-3/ООГ-4275 от 11.02.2021 пояснял, что с доходов самозанятых тоже платятся алименты. Теперь таких вопросов даже не будет возникать. Доходы по НПД-деятельности внесли в перечень.
Доходы от деятельности ИП будут уменьшаться на расходы только в том случае, если ИП может их (расходы) подтвердить.

В список доходов также внесли доходы от реализации недвижимости «в связи с осуществлением экономической деятельности».

С процентов по вкладам тоже будут удерживать алименты.

Кроме того, под удержание алиментов попадет возврат НДФЛ в связи с предоставлением налоговых вычетов. Причем неважно, как оформлен вычет — через работодателя или через налоговую. С этой суммы удержат алименты.

По старым правилам рассчитывать алименты надо было, в том числе, с зарплаты в натуральной форме. Теперь учитывается только зарплата в денежной форме.

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