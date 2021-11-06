Изменилось заявление для освобождения от фиксированных взносов ИП

С 1 ноября 2021 года в форму заявления об освобождении от уплаты страховых взносов (КНД 1150081) внесены изменения.
Эту форму заполняют ИП, чтобы не платить взносы за определенные периоды жизни (служба в армии по призыву, уход за ребенком до 1,5 лет и т.д).При заполнении заявления надо указать код периода.
Отметим, что форма заявления — рекомендуемая. Она направлена письмом ФНС № БС-4-11/14780@ от 19.10.2021.
|Период освобождения от взносов
|Код в заявлении КНД 1150081
|военная служба по призыву
|СЛПРИЗ
|отпуск по уходу за ребенком
|ДЕТИ
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приостановление статуса
адвоката
|АДВ
|уход трудоспособным лицом за инвалидом 1 группы, ребенком-инвалидом или за лицом, достигшим 80 лет
|ТРУДЛИЦО
|проживание за границей жен (мужей) работников учреждений РФ (государственных органов и государственных учреждений СССР) и международных организаций
|ПРЗАГР
|период проживания супругов военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, вместе с супругами в местностях, где они не могли трудиться в связи с отсутствием возможности трудоустройства
|ПРОЖСУПР
|период содержания под стражей лиц, необоснованно привлеченных к уголовной ответственности, необоснованно репрессированных и впоследствии реабилитированных, и период отбывания наказания этими лицами в местах лишения свободы и ссылке
|РЕАБИЛИТ
Освобождение от взносов предусмотрено только в том случае, если ИП не ведет деятельность.
Поэтому этот факт надо подтвердить, в частности, нулевой декларацией.
В письме ФНС № БС-4-11/7990@ от 26.04.2017 приводится перечень документов, которые доказывают право на освобождение в разных случаях.
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