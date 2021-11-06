Изменилось заявление для освобождения от фиксированных взносов ИП

С 1 ноября 2021 года в форму заявления об освобождении от уплаты страховых взносов (КНД 1150081) внесены изменения.

Эту форму заполняют ИП, чтобы не платить взносы за определенные периоды жизни (служба в армии по призыву, уход за ребенком до 1,5 лет и т.д).

При заполнении заявления надо указать код периода.

Период освобождения от взносов Код в заявлении КНД 1150081 военная служба по призыву СЛПРИЗ отпуск по уходу за ребенком ДЕТИ приостановление статуса адвоката АДВ уход трудоспособным лицом за инвалидом 1 группы, ребенком-инвалидом или за лицом, достигшим 80 лет ТРУДЛИЦО проживание за границей жен (мужей) работников учреждений РФ (государственных органов и государственных учреждений СССР) и международных организаций ПРЗАГР период проживания супругов военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, вместе с супругами в местностях, где они не могли трудиться в связи с отсутствием возможности трудоустройства ПРОЖСУПР период содержания под стражей лиц, необоснованно привлеченных к уголовной ответственности, необоснованно репрессированных и впоследствии реабилитированных, и период отбывания наказания этими лицами в местах лишения свободы и ссылке РЕАБИЛИТ

Отметим, что форма заявления —. Она направлена письмом ФНС № БС-4-11/14780@ от 19.10.2021.

Освобождение от взносов предусмотрено только в том случае, если ИП не ведет деятельность.

Поэтому этот факт надо подтвердить, в частности, нулевой декларацией.

В письме ФНС № БС-4-11/7990@ от 26.04.2017 приводится перечень документов, которые доказывают право на освобождение в разных случаях.