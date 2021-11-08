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Даже если счет-фактура на прослеживаемые товары – бумажный, НДС по нему можно принять к вычету

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Рубрика Прослеживаемость товаров
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При реализации товаров, подлежащих прослеживаемости, счет-фактуру с указанием РНПТ надо выставлять в электронной форме. Но если поставщик оформил бумажный документ, покупатель не пострадает. НДС можно принять к вычету.

Такое разъяснение дает ФНС в письме № ЕА-4-15/14817@ от 19.10.2021.

Выставление счета-фактуры по товарам, подлежащим прослеживаемости, на бумажном носителе не может являться основанием для отказа в принятии к вычету НДС.

Дело в том, что ошибки в счетах-фактурах, которые не мешают налоговикам идентифицировать продавца, покупателя, наименование товаров (работ, услуг), их стоимость, ставку и сумму налога, не являются основанием для отказа в принятии к вычету сумм налога.

Основание — абзац второй пункта 2 статьи 169 НК.

 

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