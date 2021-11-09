Для налога на прибыль можно учесть расходы по передаче имущества некоторым НКО

С 1 января 2020 заработала норма НК о включении в состав внереализационных расходов безвозмездной передачи имущества (в т. ч. денег) в адрес некоммерческих организаций. Но есть нюансы.

НКО должна быть включена в один из перечней: реестр СОНКО по постановлению Правительства от 23.06.2020 № 906;

реестр пострадавших НКО по постановлению Правительства от 11.06.2020 № 847.

Эти реестры опубликованы на сайте Минэкономразвития.

Минфин в письме № 03-03-06/1/84626 от 20.10.2021 сообщает, что расходы компании по передаче имущества НКО, осуществленные в 2020 году, можно было учитывать для налога на прибыль, если НКО были включены в вышеуказанные реестры до окончания года.