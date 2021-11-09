Торговля ценными бумагами не переводится на НПД

При получении дохода от реализации ценных бумаг нельзя применять НПД, сообщает Минфин.
Объектом налогообложения НПД признаются доходы от реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав).
При этом доходы от реализации, в том числе ценных бумаг и производных финансовых инструментов, не признаются объектом налогообложения НПД.
Разъяснение дано в письме Минфина от 12.10.2021 № 03-11-11/82468.
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