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Торговля ценными бумагами не переводится на НПД

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Рубрика Самозанятые
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При получении дохода от реализации ценных бумаг нельзя применять НПД, сообщает Минфин.

Объектом налогообложения НПД признаются доходы от реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав).

При этом доходы от реализации, в том числе ценных бумаг и производных финансовых инструментов, не признаются объектом налогообложения НПД.

Разъяснение дано в письме Минфина от 12.10.2021 № 03-11-11/82468.

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