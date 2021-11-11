Минфин высказался против введения семейного НДФЛ

Переход от персонального налогообложения супругов к семейному при уплате НДФЛ — это нецелесообразно, считает Минфин. Муж и жена — это отдельные люди и налог должны платить отдельно.

В ведомство поступило предложение ввести «семейный НДФЛ».

Супруги являются самостоятельными налогоплательщиками, пояснил Минфин.

Переход от персонального налогообложения к семейному, представляющему собой совершенно иную систему налогообложения, потребует внесения изменений в большую часть статей главы 23 НК. Система семейного налогообложения повлечет обязанность семейных налогоплательщиков самостоятельно декларировать все доходы и вычеты, полученные за год, что усложнит как исчисление налога, так и налоговое администрирование.

В общем, такую идею Минфин в письме от 12.10.2021 № 03-04-05/82274 отверг.