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Минфин высказался против введения семейного НДФЛ

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Рубрика НДФЛ
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Переход от персонального налогообложения супругов к семейному при уплате НДФЛ — это нецелесообразно, считает Минфин. Муж и жена — это отдельные люди и налог должны платить отдельно.

В ведомство поступило предложение ввести «семейный НДФЛ».

Супруги являются самостоятельными налогоплательщиками, пояснил Минфин.

Переход от персонального налогообложения к семейному, представляющему собой совершенно иную систему налогообложения, потребует внесения изменений в большую часть статей главы 23 НК.

Система семейного налогообложения повлечет обязанность семейных налогоплательщиков самостоятельно декларировать все доходы и вычеты, полученные за год, что усложнит как исчисление налога, так и налоговое администрирование.

В общем, такую идею Минфин в письме от 12.10.2021 № 03-04-05/82274 отверг.

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