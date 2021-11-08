Куртки и спортивные костюмы хотят маркировать

Хотят расширить перечень маркируемых товаров. В него надо включить куртки, рубашки, блузки, пиджаки, шарфы и спортивные костюмы, считает Ассоциация компаний розничной торговли.
Письмо было направлено в Минпромторг.
Если министерство согласится с предложением АКОРТ, то маркировать придется:
- рубашки;
- одежду из искусственного меха и фетра;
- пальто, куртки и плащи;
- блузки, жакеты и пиджаки;
- спортивные и лыжные костюмы;
- комбинезоны;
- свитеры и кардиганы;
- галстуки;
- шарфы и шейные платки.
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В Минпромторге сказали, что единого мнения об этом у бизнеса нет.
Материал по «ТАСС».
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