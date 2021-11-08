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Куртки и спортивные костюмы хотят маркировать

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Рубрика Маркировка товаров
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Хотят расширить перечень маркируемых товаров. В него надо включить куртки, рубашки, блузки, пиджаки, шарфы и спортивные костюмы, считает Ассоциация компаний розничной торговли.

Письмо было направлено в Минпромторг.

Если министерство согласится с предложением АКОРТ, то маркировать придется:

  • рубашки;
  • одежду из искусственного меха и фетра;
  • пальто, куртки и плащи;
  • блузки, жакеты и пиджаки;
  • спортивные и лыжные костюмы;
  • комбинезоны;
  • свитеры и кардиганы;
  • галстуки;
  • шарфы и шейные платки.
Запутались с маркировкой или настройкой в чеке кода идентификации? Предлагаем прослушать онлайн-курс «Маркировка легкой промышленности: совместный курс с Честным ЗНАКом». По завершению обучения — сертификат.

В Минпромторге сказали, что единого мнения об этом у бизнеса нет.

Материал по «ТАСС».

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